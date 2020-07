Atalanta ganha mais uma e assume a terceira colocação no Campeonato Italiano

Uma das sensações da temporada na Itália, e também na Europa, a Atalanta fez mais uma vítima nesta retomada do futebol, em meio à pandemia do novo coronavírus, ao derrotar em casa a Sampdoria por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Bérgamo, pela 31.ª rodada do Campeonato Italiano. Desde que os jogos voltaram no meio de junho, o time comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini venceu as cinco partidas que fez até o momento.

Com esses 15 pontos conquistados, a Atalanta chegou a 66 na tabela de classificação e assumiu, de forma provisória, a terceira colocação. Tem agora dois pontos a mais que a Inter de Milão, que nesta quinta-feira enfrentará o Verona como visitante. E se aproximou até da vice-liderança, que é da Lazio com 68. A ponta está com a Juventus, com 75.

A vitória sobre a Sampdoria – que briga para se distanciar da zona de rebaixamento -, no entanto, só foi obtida com gols na parte final da partida. Aos 30 minutos do segundo tempo, o zagueiro brasileiro Rafael Toloi abriu o placar ao aproveitar de cabeça um escanteio cobrado por Ruslan Malinovsky. E, aos 40, o atacante colombiano Luis Muriel marcou o segundo.

Mais distante dos quatro primeiros colocados, a briga pela quinta colocação, que dá vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa, está acirrada. Pressionada pela vitória de virada do Milan sobre a Juventus no dia anterior, a Roma precisava vencer o Parma em casa e foi isso que fez: 2 a 1, no estádio Olímpico.

Com o resultado positivo, a Roma manteve o quinto lugar, agora com 51 pontos. Tem dois a mais que o Milan, que ocupa a sétima colocação e hoje teria vaga na fase preliminar da Liga Europa. No meio deles está o Napoli, também com 51 após bater o Genoa por 2 a 1 como visitante, que já tem assegurado um lugar na fase de grupos da competição continental por ter conquistado o título da Copa da Itália.

OUTROS JOGOS – Mais três partidas foram disputadas nesta quarta-feira pela 31.ª rodada. Em Florença, a Fiorentina ficou no empate sem gols contra o Cagliari e ainda corre risco de rebaixamento. Na mesma situação está o Torino, que respirou ao derrotar o Brescia por 3 a 1, em Turim. Por fim, o Sassuolo surpreendeu ao ganhar do Bologna por 2 a 1 como visitante.

