Atalanta faz quatro na Juventus e segua na briga pelo título do Italiano com Inter e Napoli

A Juventus viu sua sequência de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Italiano ser interrompida de forma contundente neste domingo. A Atalanta, em grande exibição, goleou a equipe da casa por 4 a 0, no Allianz Stadium, pela 28ª rodada da competição. O resultado não apenas afastou a Juventus da disputa pelo título, como também colocou a Atalanta ainda mais próxima dos líderes Inter de Milão e Napoli, que brigam pela taça.

Com a vitória, a Atalanta chegou aos 58 pontos, ficando a apenas dois do segundo colocado, o Napoli (60), e a três da líder Inter de Milão (61). A Juventus, por sua vez, manteve-se em quarto lugar, com 52, ainda garantindo uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Porém, a equipe de Turim viu suas chances de brigar pelo título italiano diminuírem significativamente com o revés no clássico.

A posse de bola da Juventus foi superior durante a partida – a equipe teve 70% de controle da bola – mas a falta de eficiência nas finalizações foi evidente. Ao contrário, a Atalanta aproveitou quase todas as chances que teve, garantindo uma goleada que refletiu sua precisão e intensidade. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o placar só foi inaugurado aos 29 minutos, quando o árbitro assinalou um toque de mão de Weston McKennie dentro da área. O atacante Retegui não desperdiçou a cobrança de pênalti, abrindo o placar para os visitantes.

Após o gol, a Juventus não conseguiu se recompor e reagir. Apesar de uma leve pressão, a equipe não conseguiu quebrar a defesa da Atalanta. No entanto, a sorte parecia não estar ao lado dos bianconeri. Nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante Ademola Lookman pegou o rebote de uma finalização e, a poucos centímetros do gol, viu o goleiro Michele Di Gregorio realizar uma defesa espetacular, impedindo o empate.

O segundo tempo foi um atropelo. A Atalanta cedeu a posse de bola à Juventus, mas foi mortal nos contra-ataques. Logo no primeiro minuto, Martin de Roon aproveitou uma bola recuperada e ampliou a vantagem para 2 a 0. A Juventus tentava controlar a posse, mas a Atalanta, com sua velocidade e organização, não deu chances. Aos 21, Sead Kolasinac fez um belo passe para Davide Zappacosta, que, livre na área, pegou de primeira e surpreendeu Di Gregorio, fazendo 3 a 0.

Quando parecia que o jogo já estava decidido, a Atalanta ainda teve tempo para fechar a conta. Aos 32, Lookman, em grande noite, fez uma jogada individual pela esquerda, driblou dois defensores da Juventus e, com um chute preciso da entrada da área, fez o quarto gol da partida, selando a goleada por 4 a 0.

A Juventus buscará a reabilitação diante da Fiorentina no próximo domingo, às 14h, pelo horário de Brasília, no Estádio Artemio Franchi. Já a Atalanta, com a moral em alta, terá um grande desafio pela frente, enfrentando a líder Inter de Milão, no mesmo dia, às 16h45, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia.