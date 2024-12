Atalanta empata no fim cobntra Lazio e salva liderança; Inter fica a um ponto

Graças a um gol de Marco Brescianini a dois minutos do fim do tempo regulamentar, a Atalanta empatou em 1 a 1 neste sábado (28) na visita à Lazio, em Roma, resultado que ajuda a equipe de Bérgamo a manter a liderança, perdida poucas horas antes para a Inter de Milão.

Depois de os romanos terem aberto o placar no primeiro tempo com um gol do nigeriano Fisayo Dele-Bashiru, após um passe do argentino ‘Taty’ Castellanos (27′), Brescianini aproveitou a passividade da defesa romana para marcar o gol do empate em uma das últimas jogadas da partida (88′).

Este resultado põe fim à série de onze vitórias consecutivas da Atalanta na Serie A. Por outro lado, a equipe comandada pelo veterano Gien Piero Gasperini conseguiu manter a invencibilidade.

A última derrota do ‘Dea’ no campeonato local foi na quinta rodada, contra o Como, no dia 24 de setembro. Quatro dias depois empatou com o Bologna e desde então venceu todos os jogos que disputou.

A Atalanta soma 41 pontos, um a mais que a Inter, que horas antes venceu o Cagliari por 3 a 0.

Inter e Atalanta voltam a se enfrentar daqui a menos de uma semana, no dia 2 de janeiro, na Arábia Saudita, em uma das semifinais da Supercopa da Itália.

O Napoli, que recebe o Venezia no domingo e enfrenta a Fiorentina em Florença no fim de semana seguinte, pode aproveitar para assumir a liderança.

– Lautaro encerra jejum –

Em seu último jogo de 2024, a Inter teve diante do Cagliari um jogo complicado no primeiro tempo, mas se soltou na segunda etapa, após o gol marcado por Alessandro Bastoni (53′).

O capitão dos ‘nerazzurri’, Lautaro Martínez, ampliou aos 71 minutos, quebrando um jejum de quase dois meses sem marcar na Serie A, com uma finalização na cara do gol após um cruzamento de Nicolo Barella.

O artilheiro argentino, que não marcava desde o dia 3 de novembro contra o Venezia e que neste sábado voltou a perder algumas chances claras de aumentar a vantagem, acumula seis gols até o momento no campeonato.

“O mais importante é que o Inter vença. Se eu marcar, é um bônus”, declarou ‘El Toro’ Lautaro Martínez após o jogo.

“Trabalhamos muito todos os dias para ganhar troféus e todos que entram em campo dão tudo pela equipe. Só temos que continuar assim e repetir o que fizemos este ano em 2025”, acrescentou.

Outro destaque da Inter, o turco Hakan Calhanoglu, fechou o placar em 3 a 0 convertendo um pênalti (78′) e enterrando as chances de reação dos donos da casa que lutam para fugir do rebaixamento. O Cagliari é atualmente o 18º colocado, com 14 pontos.

O lanterna do campeonato é o Monza (10 pontos), que voltou a perder e acumula 10 derrotas e uma única vitória. O time perdeu na visita ao Parma (2-1), que desta forma se afasta temporariamente da zona de rebaixamento (é o 14º com 18 pontos).

Na outra partida disputada neste sábado, o Genoa (13º com 19 pontos) ganhou fôlego ao vencer o Empoli (12º) fora de casa por 2 a 1.

— Jogos da 18ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sábado:

Empoli – Genoa 1-2

Parma – Monza 2-1

Cagliari – Inter 0-3

Lazio – Atalanta 1-1

– Domingo:

(8h30) Udinese – Torino

(11h00) Napoli – Unione Venezia

(14h00) Juventus – Fiorentina

(16h45) Milan – Roma

– Segunda-feira:

(14h30) Como – Lecce

(16h45) Bologna – Hellas Verona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Atalanta 41 18 13 2 3 43 20 23

2. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

3. Napoli 38 17 12 2 3 26 12 14

4. Lazio 35 18 11 2 5 33 25 8

5. Fiorentina 31 16 9 4 3 29 13 16

6. Juventus 31 17 7 10 0 28 13 15

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

9. Udinese 23 17 7 2 8 21 26 -5

10. Roma 19 17 5 4 8 23 23 0

11. Torino 19 17 5 4 8 17 22 -5

12. Empoli 19 18 4 7 7 17 21 -4

13. Genoa 19 18 4 7 7 16 27 -11

14. Parma 18 18 4 6 8 25 34 -9

15. Lecce 16 17 4 4 9 11 29 -18

16. Como 15 17 3 6 8 18 30 -12

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Unione Venezia 13 17 3 4 10 17 30 -13

20. Monza 10 18 1 7 10 16 25 -9

./bds/jr/fbx/mcd/cl/aam

Lazio