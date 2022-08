Atalanta e Milan ficam no empate em jogo movimentado pelo Campeonato Italiano

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 18:02 Compartilhe

A Atalanta recebeu o Milan neste domingo e as equipes ficaram no empate por 1 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da partida foram marcados por Malinovsky para os donos da casa e os visitantes marcaram com Bennacer.

EQUILÍBRIO E GOL DA ATALANTA

A partida iniciou equilibrada em Bérgamo, com o Milan tomando a rédea no começo, mas com a Atalanta levando perigo também na sequência. A equipe mandante abriu o placar aos 29 minutos; Malinovsky recebeu de Mahele na altura da meia-lua e finalizou de canhota com desvio, 1 a 0.

GOLAÇO DOS CAMPEÕES

Atual campeão italiano, o Milan aumentou a pressão após o intervalo e conseguiu o empate aos 23 minutos do segundo tempo. Bennacer recebeu passe após escanteio curto, cortou para a canhota e finalizou com curva, marcando um belo gol, sem chances para o goleiro da Atalanta.

SEQUÊNCIA

Na sequência do Campeonato Italiano, a Atalanta terá compromisso fora de casa diante do Verona. Já o Milan vai receber o Bologna; ambos os jogos serão no próximo final de semana pela Série A italiana.

