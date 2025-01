Atalanta e Juventus empatam e continuam sem vencer na Série A

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Em um jogo atrasado da Série A da Itália, Atalanta e Juventus empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (14) no Gewiss Stadium, em Bergamo, pela 19ª rodada do campeonato.

Após um primeiro tempo bem morno, com poucas chances de gols, os dois clubes protagonizaram uma etapa final recheada de emoções na cidade lombarda.

A Velha Senhora, que desejava encerrar a indigesta sequência de empates, abriu o placar com o zagueiro Pierre Kalulu, que supriu a falta de eficiência dos atacantes bianconeri.

Os comandados do ítalo-brasileiro Thiago Motta, que assistiu ao jogo das tribunas por ter sido expulso no clássico contra o Torino, recuaram e viram Mateo Retegui sair do banco de reservas e evitar a derrota da Dea.

Em 20 partidas disputadas, a Juventus somou seu 13º empate no Campeonato Italiano, fato que incomoda os torcedores do clube, pois impede de a Velha Senhora despontar na tabela. Os bianconeri possuem 34 pontos e estão em quinto, dois de distância da Fiorentina.

A Atalanta, por sua vez, desperdiçou uma ótima chance de ultrapassar a vice-líder Internazionale, que tem dois jogos a menos, e encostar no Napoli. O time de Gian Piero Gasperini está em terceiro, com 43 pontos. (ANSA).