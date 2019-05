Atalanta e Inter garantem vaga na Champions; Juve perde em despedida de Allegri

Juventus e Napoli, que já haviam garantido o primeiro e o segundo lugar na Seria A italiana, vão ter a companhia na próxima Liga dos Campeões de Atalanta e Inter de Milão, que conquistaram neste domingo o terceiro e o quarto lugar, após a disputa da 38ª e última rodada.

O Atalanta manteve sua terceira posição derrotando em casa o Sassuolo (11º) por 3 a 1, com gols do colombiano Duván Zapata (35), o argentino Alejandro Gomez (53) e o croata Mario Pasalic (65), depois que Domenico Berardi abriu o placar aos 19 minutos.

Com seu gol, Zapata consolidou seu segundo lugar na artilharia do campeonato italiano, com 23 gols, três a menos que o maior goleador, Fabio Quagliarella, da Sampdoria, que terminou com 26.

A Inter também venceu, mas com uma dose de drama, o Empoli (18º) por 2 a 1.

A equipe milanesa abriu o placar por meio do hispano-senegalês Keita Baldé (51), mas o Empoli conseguiu empatar graças ao marfinense Hamed Junior Traoré (76).

Faltando nove minutos para o fim da partida, o belga Radja Nainggolan (81) deu a vitória e a vaga na Champions à Internazionale.

Se para a Inter jogar a Liga dos Campeões não é uma novidade, para o Atalanta será a primeira vez em sua história que vai disputar a maior competição europeia de clubes.

Já o Milan (5º) ficou a um ponto atrás de Atalanta e Inter e sua vitória sobre o SPAL (13º) por 3 a 2 acabou sendo inútil.

A missão era mais complicada para a Roma (6º), que precisava de uma combinação de resultados para terminar em quarto, e sua vitória sobre o Parma (14º) por 2 a 1, tampouco fez diferença já que ficou a 3 pontos da Champions.

Dessa forma, Milan e Roma vão jogar a próxima Liga Europa, junto com a Lazio, vencedora da Copa da Itália.

No Estádio Olímpico da capital italiana, os torcedores romanos disseram adeus ao ídolo Daniele De Rossi, dois anos depois da emocionante despedida de Francesco Totti. De Rossi, de 35 anos, disputou 18 temporadas como ‘giallorosso’ e foi campeão do mundo com a seleção da Itália em 2006 na Copa da Alemanha. Um misto de tristeza e irritação tomou conta da torcida, que tem protestado contra a diretoria por não renovar o contrato do veterano meio-campista.

– Empoli rebaixado –

Ao derrotar o Empoli, a Inter também mandou a equipe toscana para a Serie B.

Já Fiorentina (16º) e Genoa (17º), que empataram em 0 a 0, conseguiram assegurar a permanência.

O Empoli se juntou a Frosinone e Chievo, que já estavam rebaixados.

Mais cedo a Juventus encerrou a temporada com uma derrota de 2 a 0 fora de casa para a Sampdoria (9º) em um jogo marcado pela despedida do técnico Massimiliano Allegri no comando da equipe de Turim.

Campeã da liga italiana com semanas de antecedência, a Juve entrou em campo em Gênova com um time cheio de mudanças e sem várias de suas estrelas, como Cristiano Ronaldo, que não foi escalado.

A Sampdoria venceu nos últimos minutos com gols do francês Gregoire Defrel (84) e Gianluca Caprari (90+1).

Allegri encerra assim sua aventura em Turim após cinco temporadas. Conquistou cinco campeonatos italianos e quatro Copas da Itália. Além disso, levou a equipe ‘bianconera’ a duas finais da Liga dos Campeões.

— Resultados da 38ª rodada do campeonato italiano e classificação final:

– Sábado:

Udinese – SPAL 3 – 2

Genoa – Cagliari 1 – 1

Sassuolo – Roma 0 – 0

– Domingo:

Chievo – Sampdoria 0 – 0

Parma – Fiorentina 1 – 0

Empoli – Torino 4 – 1

Milan – Frosinone 2 – 0

Napoli – Inter 4 – 1

Juventus – Atalanta 1 – 1

– Segunda-feira:

Lazio – Bologna 3 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 90 38 28 6 4 70 30 40

2. Napoli 79 38 24 7 7 74 36 38

3. Atalanta 69 38 20 9 9 77 46 31

4. Inter 69 38 20 9 9 57 33 24

5. Milan 68 38 19 11 8 55 36 19

6. Roma 66 38 18 12 8 66 48 18

7. Torino 63 38 16 15 7 52 37 15

8. Lazio 59 38 17 8 13 56 46 10

9. Sampdoria 53 38 15 8 15 60 51 9

10. Bologna 44 38 11 11 16 48 56 -8

11. Sassuolo 43 38 9 16 13 53 60 -7

12. Udinese 43 38 11 10 17 39 53 -14

13. SPAL 42 38 11 9 18 44 56 -12

14. Parma 41 38 10 11 17 41 61 -20

15. Cagliari 41 38 10 11 17 36 54 -18

16. Fiorentina 41 38 8 17 13 47 45 2

17. Genoa 38 38 8 14 16 39 57 -18

18. Empoli 38 38 10 8 20 51 70 -19

19. Frosinone 25 38 5 10 23 29 69 -40

20. Chievo 17 38 2 14 22 25 75 -50

