Atalanta bate Young Boys e vence 1ª na Champions League

BERGAMO, 29 SET (ANSA) – A Atalanta dominou o Young Boys, em Bergamo, nesta quarta-feira (29), e venceu, por 1 a 0, sua primeira partida na Champions League.

O time de Gian Piero Gasperini conquistou a vitória contra os suíços, com gol de Matteo Pessina, aos 18 minutos, no jogo válido pela segunda rodada do grupo F.

Com o resultado, a Atalanta chega aos quatro pontos e termina a rodada dentro da zona de classificação para o mata-mata. O Young Boys, por sua vez, se mantém com apenas três.

Agora, a competição fará uma paralisação por três semanas e voltará somente na segunda metade de outubro. Na próxima rodada, a Atalanta enfrentará o Manchester United, no Old Trafford, no dia 20, enquanto o time suíço receberá o Villarreal. (ANSA).

