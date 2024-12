Atalanta arranca empate com Lazio e fecha ano na liderança

ROMA, 28 DEZ (ANSA) – A Atalanta arrancou um empate com a Lazio por 1 a 1 no Estádio Olímpico neste sábado (28) e encerrará 2024 na liderança da Série A do Campeonato Italiano.

Fisayo Dele-Bashiru abriu o placar para o time biancoceleste aos 27 minutos do primeiro tempo, porém Marco Brescianini deixou tudo igual aos 43 da segunda etapa e assegurou a primeira posição para a “Deusa”.

Com o resultado, a Atalanta fecha o ano com 41 pontos em 18 rodadas, em busca de um título inédito após a histórica conquista da Liga Europa na temporada passada.

Um ponto atrás está a Inter de Milão, que atropelou o Cagliari fora de casa por 3 a 0, enquanto o Napoli tem 38, em terceiro lugar, e pode chegar a 41 se derrotar o Venezia neste domingo (29), mas a Atalanta levaria vantagem nos critérios de desempate.

Já a Lazio está em quarto, com 35 pontos, e também sonha com o Scudetto. (ANSA).