Atacante Wissam Ben Yedder deixa o Monaco

O Monaco anunciou neste sábado (25) a saída do atacante francês Wissam Ben Yedder, de 33 anos, depois de cinco temporadas no clube.

“Obrigado Wissam. Uma página especial da história do clube chega ao fim”, escreveu o Monaco em seu site.

Ben Yedder, cujo contrato termina em 30 de junho, chegou ao time do Principado em 2019, vindo do Sevilla.

No total, foram 201 jogos com a camisa do Monaco, nos quais marcou 118 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás do ex-jogador italiano Delio Onnis (223 gols).

Nesta temporada, Ben Yedder marcou 16 gols no Campeonato Francês, ajudando a equipe a terminar na segunda colocação, com vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sua melhor fase no Monaco foi na temporada 2021/2022, quando marcou 25 gols na Ligue 1 e 33 somando todas as competições.

Pela seleção francesa, Ben Yedder foi campeão da Liga das Nações da Uefa em 2021. Convocado pela primeira vez em 2018, o atacante tem 19 jogos e três gols marcados pelos ‘Bleus’.

