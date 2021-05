Atacante Talles Magno, cria do Vasco, é contratado pelo New York City

O Vasco da Gama confirmou no início da tarde desta quarta-feira (19) a transferência do atacante Talles Magno, de 18 anos, para o New York City Football Club, dos Estados Unidos. O jogador foi descoberto pelo clube em 2012 e passou a integrar o time principal do Cruzmaltino em 2019, logo após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião o time carioca foi vice-campeão. O clube norte-americano homenageou o brasileiro no Twitter, chamando-o de “Talles Mágico”, em mensagem de boas vindas.

Welcome to New York City, @talles_magno2 pic.twitter.com/TuJma1PBPx — New York City FC (@NYCFC) May 19, 2021

“Do ponto de vista esportivo, sabemos que a venda do Talles é uma grande perda, mas do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade do nosso projeto, foi importante concluir esta negociação, que se tornou a segunda maior venda da história do Vasco. Por dois meses negociamos diariamente e estamos satisfeitos com o formato final”, disse Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Vasco, em depoimento ao site do clube. “Desejamos ao Talles ainda mais sucesso”, completou.

Nos primeiros anos na base do Cruzmaltino, o jovem atacante também se sobressaiu na seleção brasileira sub-17, que conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo da categoria, realizada em 2019, no Brasil. Magno marcou dois gols nos quatro primeiros jogos da competição, antes de sofrer uma lesão na coxa direita e ficar fora da reta final.

Logo após o Mundial, Talles Magno foi promovido ao time profissional. Em 69 partidas, marcou cinco gols e prestou sete assistências.

Mais um Cria da Colina vai ganhar o mundo e ficamos felizes por isso. @talles_magno2 está indo jogar na @mls no @NYCFC. #RaizÉSerVasco https://t.co/wjxkRLvww1 pic.twitter.com/oncsPyQtwP — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2021

