Atacante Rildo desfalca Avaí no começo da Série B Atacante sentiu uma lesão muscular na reta final do Catarinense e só deve voltar ao time na 4ª rodada

A Série B começa neste fim de semana para o Avaí e o técnico Geninho, que foi apresentado na última terça-feira, não poderá contar com o atacante Rildo.

Nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o atleta sentiu um problema muscular e não conseguiu se recuperar até o momento.

De acordo com o médico Luis Fernando Funchal, responsável pelo DM do Avaí, informou que o atleta não poderá marcar presença nos três primeiros jogos do Leão no torneio.

‘Infelizmente vamos começar o campeonato com algumas lesões. O Rildo teve uma lesão muscular grau dois, mas acho que tem chance de recuperação até o outro final de semana’, afirmou ao site do Avaí.

O Avaí estreia na Série B no próximo sábado, quando recebe o Náutico, na Ressacada.

