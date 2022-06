Atacante Rhayner celebra cinco anos do título do Campeonato Japonês 'Eu havia acabado de chegar ao Japão e em poucos meses já estava vencendo o maior campeonato do futebol local', disse o jogador

Há cinco anos o brasileiro Rhayner conquistava o título mais importante de sua carreira. Recém-chegado ao Japão, o jogador venceu a J League, a primeira liga do país. Em sua primeira experiência no exterior, Rhayner se adaptou rapidamente e tornou-se uma das principais peças do elenco do Kawasaki Frontale. O capixaba relembra a conquista.





– Foi um troféu muito comemorado por mim. Eu havia acabado de chegar ao Japão e em poucos meses já estava vencendo o maior campeonato do futebol local. Estou em meu quinto ano aqui e certamente aquele título tem muito a ver com isso – declarou.

Hoje atleta do Yokohama FC, Rhayner defendeu por três temporadas o Sanfrecce Hiroshima. Com mais de 100 partidas oficiais no futebol nipônico, o ex-Fluminense é um dos brasileiros há mais tempo no país. Amigo de muitos japoneses e fã da cultura local, Rhayner no entanto não perde a oportunidade de rever a família nas férias.

– Depois de um ano inteiro de muito trabalho, meses e meses sem ver os familiares, tudo que queremos ao fim da temporada é recarregar as energias com o amor e o carinho de quem nos ama. Disso, não podemos abrir mão – definiu.

