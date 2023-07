Atacante português Nani assina com clube turco Adana Demirspor

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 17:51 Compartilhe

O atacante português Nani, ex-jogador do Manchester United, assinou nesta quinta-feira (13) com o Adana Demirspor, quarto colocado do último campeonato turco, após uma temporada na Austrália, anunciou o clube turco.

O contrato é de duas temporadas, uma delas opcional, explicou o clube no Twitter.

O veterano jogador de 36 anos, campeão da Eurocopa em 2016 com Portugal, já atuou na Süper Lig turca na temporada 2015-2016, vestindo a camisa do Fenerbahçe.

No passado, brilhou especialmente no Manchester United, onde jogou de 2007 a 2014. Nani conquistou quatro títulos de campeão inglês e uma Liga dos Campeões nesse período. Também jogou pelo Sporting de Lisboa em três fases diferentes (2005-2007, 2014-2015 e 2018-2019), com o qual conquistou três Taças de Portugal.

Depois jogou durante quase três anos no futebol dos Estados Unidos, no Orlando City, antes de assinar com o Venezia (da 1ª divisão italiana) e depois em julho de 2022 com o australiano Melbourne Victory.

Com a seleção de Portugal disputou 112 partidas, marcando 24 gols.

