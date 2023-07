Atacante Moussa Dembelé assina com saudita Al Ettifaq

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 20:36 Compartilhe

O atacante francês Moussa Dembelé, livre desde o dia 1º de julho após rescindir seu contrato com o Lyon, assinou com o Al Etiffaq, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira (26) o clube nas suas redes sociais.

O jogador de 27 anos, que passou cinco temporadas no Lyon, será comandado nesta nova fase pelo técnico inglês Steven Gerrard.

Dembelé assinou até 2027, informou o clube que foi sétimo colocado no último campeonato saudita, sem revelar o salário que ele vai receber.

Moussa Dembelé disputou 172 partidas pelo Lyon, nas quais marcou 70 gols e deu 19 assistências.

O clube de Dammam continua com sua ambiciosa campanha de contratações. Depois de trazer o técnico Gerrard no início do mês, o Al Ettifaq também oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro escocês Jack Hendry, de 27 anos, que estava no belga Brugge.

O capitão do Liverpool, Jordan Henderson (33 anos), também está próximo do Al Ettifaq. Nesta quarta-feira ele se despediu dos torcedores dos ‘Reds’ em sua conta no Instagram.

tmn/bvo/dr/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias