Atacante João Félix é supenso por dois jogos do Atlético de Madri por expulsão ante el Athletic

O atacante português João Félix foi suspenso por dois jogos do Atlético de Madrid por ter sido expulso após receber dois cartões amarelos no empate de sua equipe com Athletic Bilbao (0 a 0), pelo Campeonato Espanhol, no sábado.

O atacante foi punido com uma partida por expulsão e um segundo jogo por chutar uma bola para as arquibancadas ao deixar o campo, informou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta terça-feira.

De acordo com a ata do árbitro Jesús Gil-Manzano, aos 78 minutos da partida, João Félix recebeu cartão amarelo por uma ação sobre um adversário. E imediatamente a seguir, “ele recebeu um segundo cartão amarelo por se dirigir a mim com o dedo indicador apontado em sinal de desacordo após ter sido advertido”, segundo o documento.

Jesús Gil Manzano acrescentou que o atacante português “uma vez foi expulso e quando ia para o túnel do vestiário acertou uma bola com o pé, atirando-a para a arquibancada em sinal de desacordo”.

Por conta desta punição, João Félix vai desfalcar o Atlético de Madri contra o Getafe, pela sexta rodada do Espanhol, nesta terça-feira, e diante do Alavés, no sábado.

gr/psr/lca

Veja também