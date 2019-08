Atacante ex-Vasco pode acertar com clube da Liga dos Campeões

Rio – Ex-jogador do Vasco, o argentino Maxi López pode retornar ao futebol europeu. De acordo com informações da “Fox Sports”, o jogador estaria negociando com o Dínamo Zagreb, da Croácia, equipe que disputa a Liga dos Campeões.

Depois de ter sido destaque do Vasco no ano passado, o argentino não conseguiu repetir esse ano o bom desempenho no clube carioca. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o atleta acabou afastado por conta da sua forma física e acabou deixando o Cruzmaltino.

No futebol europeu, Maxi López jogou por Barcelona e Milan. Outro atrativo para o jogador no retorno ao futebol europeu seria a proximidade com os filhos que moram na Itália.