Atacante espanhol Jesé Rodríguez assina com Coritiba

O atacante espanhol Jesé Rodríguez, de 30 anos, assinou um pré-contrato com o Coritiba, informou nesta quarta-feira (6) o clube paranaense, que é atualmente o lanterna do Campeonato Brasileiro.

“¡Es nuestro!” (É nosso!), comemorou o clube, em espanhol em sua conta oficial no X (antigo Twitter). “O bicampeão da Champions League pelo Real Madrid, Jesé Rodríguez, assina pré-contrato com o Coritiba!”, diz a mensagem.

“¡Bienvenido, Jesé!”, acrescentou o Coritiba, também em espanhol, com um apanhado de imagens de gols marcados pelo ponta esquerda.

Com cinco jogos pela seleção espanhola em seu currículo, Rodríguez foi revelado nas categorias de base do Real Madrid e atuou em várias temporadas no time titular, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2016.

Depois jogou no espanhol Las Palmas, no turco Ankaragücü e na italiana Sampdoria, que neste ano foi rebaixada para a segunda divisão.

O Coritiba enfrenta dificuldades no Brasileirão, onde é o último colocado da tabela, com 14 pontos em 21 jogos.

