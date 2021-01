Atacante é afastado pela Chapecoense após ser flagrado em festa sem máscara

A Chapecoense decidiu afastar nesta terça-feira o atacante Paulinho Moccelin até o resultado do teste para a covid-19 ficar pronto depois de ter sido flagrado em uma festa sem o uso de máscara. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o jogador aparece acompanhado de outras pessoas – todas sem máscara. O fato teria acontecido no último domingo, em uma casa de shows no centro da cidade de Chapecó (SC).

Apesar de ter contraído o novo coronavírus em outubro, o atacante não se importou com o risco de reinfecção, possibilidade comprovada pelos responsáveis da área de saúde. Paulinho Moccelin realizou o exame RT-PCR e a expectativa é que o resultado fique pronto até esta quarta-feira.

Até lá, Paulinho Moccelin vai ficar afastado das atividades presenciais do clube. A assessoria de imprensa também comunicou que o jogador não vai se pronunciar sobre o assunto.

Vale lembrar que a Chapecoense perdeu o presidente Paulo Ricardo Magro, aos 59 anos, na semana passada, por complicações da covid-19 depois de ficar quase duas semanas internado.

