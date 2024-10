Atacante do Santos é detido na Colômbia após se envolver em acidente de trânsito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 22:00 Para compartilhar:

O atacante Alfredo Morelos, do Santos e emprestado ao Atlético Nacional, foi detido pela Direção de Trânsito da Polícia Nacional da Colômbia após se envolver em um acidente de trânsito com um motociclista, na manhã desta quarta-feira. Conforme informado pelo governo de Antioquia, o jogador estava embriagado. Ele ainda não se manifestou publicamente.

O caso aconteceu na rodovia Guarne-Aeropuerto José Maria Cordova, a cerca de 6km do principal aeroporto de Medellín. A detenção se deu por Morelos ter causado “lesões culposas” ao piloto da moto. “O jogador causou um acidente ao dirigir em estado de embriaguez (grau 2)”, diz o comunicado do departamento de Antioquia.

Em uma imagem atribuída ao acidente, o carro que seria conduzido por Morelos, um Chevrolet Tahoe Z71, está sobre a motocicleta atingida. O Atlético Nacional ainda não se manifestou. O Santos não vai comentar o caso.

Não há confirmação de que o atacante continue detido. Entretanto, segundo correspondentes colombianos do jornal espanhol As, Morelos está fora da partida contra o Jaguares de Córdoba, pela Copa Colômbia, nesta quinta-feira.

Morelos tem contrato com o Santos até o fim de 2026. O atacante de 28 anos foi contratado pelo clube santista junto ao Rangers, da Escócia, no segundo semestre de 2023 e chegou como um dos maiores salários do elenco.

NO começo deste ano, porém, o colombiano aceitou reduzir os vencimentos de R$ 900 mil mensais para R$ 350 mil por mês, após o rebaixamento do Santos. Ele permaneceu no Santos até julho, quando foi cedido ao Atlético Nacional por empréstimo de seis meses, após ser pouco aproveitado por Fábio Carille.

No time colombiano, Morelos tem se destacado, com sete gols e uma assistência em 15 jogos. Na última partida, o jogo de ida contra o Jaguares de Córdoba, ele marcou duas vezes na vitória do Atlético Nacional por 3 a 1.