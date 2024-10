Atacante do Palmeiras, Estêvão revela escolha pelo Chelsea e sonha em ser o melhor do mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 10:52 Para compartilhar:

Principal destaque do Palmeiras no ano, o atacante Estêvão revelou o motivo que o fez aceitar a oferta do Chelsea. O clube inglês investiu algo em torno de R$ 358 milhões, com metas estipuladas inclusas, pela joia da equipe alviverde, que tem contrato até o fim de julho de 2025. O Mundial deverá ser o último com a camisa do clube paulista.

“Decidi pelo Chelsea por causa do planejamento deles. Fiquei muito satisfeito com isso. Não apenas por mim, mas também pela minha família. Foi o clube que acreditou em mim e confiou no meu trabalho. Espero poder retribuir isso”, afirmou Estevão, ao jornal ‘The Guardian’, que já se vê formando dupla com Cole Palmer, de apenas 22 anos, que está fazendo sucesso na Inglaterra. Eles, inclusive, já trocaram mensagens nas redes sociais.

“A comemoração dele era tendência, muito popular. Conversamos nas redes sociais, marquei-o no Instagram, ele me chamou de estrela, eu disse que ele também é uma estrela. Ele disse que faremos muitas coisas boas juntos pelo Chelsea”, completou.

Estêvão contou também que tem como objetivo ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O último brasileiro a conquistar o feito foi Kaká, em 2007, quando defendia o Milan.

“Gosto muito do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Mas minha referência é Messi por tudo que ele fez pelo futebol. Meu maior sonho é ser o melhor jogador do mundo. Um dia estarei entre os melhores. Mas não vou prometer que alcançarei isso em alguns anos. Virá naturalmente”, finalizou.

Enquanto a sua ida para o Chelsea não chega, Estêvão continua focado no Palmeiras, que é vice-líder do Brasileirão, com 57 pontos, três a menos do que o Botafogo. O próximo desafio é diante do Juventude, no domingo, às 20h, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada.