Atacante do Newcastle se lesiona e brasileiro deve ganhar oportunidade Callum Wilson está fora de ação por cerca de oito semanas e Joelinton deve ganhar vaga no time titular de Steve Bruce. Equipe luta para se afastar da zona de rebaixamento

O atacante Callum Wilson, do Newcastle, está lesionado e é baixa para o time por cerca de oito semanas. O principal jogador do técnico Steve Bruce sofreu uma contusão muscular na vitória diante do Southampton e só retorna para disputar a reta final da Premier League a partir de abril, mas qualquer cirurgia está descartada.

O clube ocupa apenas a 16ª colocação no Campeonato Inglês, mas está 10 pontos à frente do Fulham, primeiro time da zona de rebaixamento. Entretanto, o clube busca se distanciar do perigo, mas não conta com seu centroavante titular. Em 21 jogos, Wilson marcou 10 gols e contribuiu com cinco assistências.

> Veja a tabela da Premier League



Além do atacante, o zagueiro Fabian Schar passou por uma operação para reparar os ligamentos do joelho e não sabe se volta na temporada. Com a lesão de Wilson, quem deve se beneficiar é o brasileiro Joelinton, que marcou apenas um gol, e o próximo duelo é contra o Chelsea na próxima segunda-feira.

E MAIS:

Veja também