Atacante do Nacional divide artilharia entre as principais divisões do Paulistão

O atacante Éder Paulista atingiu a marca de nove gols com o Nacional na Série A3 e divide a liderança na lista de artilheiros das três principais divisões do Campeonato Paulista com Bruno Mezenga, da Ferroviária. O último deles foi marcado na última segunda-feira (17) na vitória por 2 a 0 diante do Capivariano que ajudou a equipe a subir para o quarto lugar. Ficando, agora, somente a dois pontos do líder Noroeste.

– Fico muito feliz de disputar essa artilharia entre as três divisões de São Paulo. Na minha opinião, esse é um dos estaduais mais difíceis do Brasil. Esse número significa muita coisa para mim. Graças a Deus, estou conseguindo ajudar os meus companheiros e o clube com esses gols, mas o foco principal sempre será o acesso – disse Éder.

O Ferrinho é dono do melhor ataque da competição, com 24 gols. O centroavante de 30 anos atingiu a marca expressiva na temporada em apenas 12 jogos e festejou bastante o momento com a equipe, principalmente após um momento pessoal bastante difícil no último ano.

– Só tenho que agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo dentro do clube e da competição. Recebi muita ajuda da minha família e dos meus companheiros. Foi um ano particularmente difícil para mim e para minha família porque tivemos a perda de um cunhado bastante próximo de mim. Mas continuo lutando dia após dia por nós e por ele – revelou o atleta.

Na próxima rodada, o Nacional tem confronto direto contra o São José na próxima quinta-feira (20), às 15h (de Brasília) no Estádio Nicolau Alayon para se consolidar na briga pelo topo da tabela. A três rodadas do fim da primeira fase, a equipe está a três pontos do primeiro time fora do G-8, zona de classificação que garante vaga para as quartas de final do torneio.

– O foco é o mesmo. Jogamos dentro de casa e sabemos da força que temos. Vamos encarar o jogo com mais uma final na competição. Lógico que temos que respeitar o adversário, que é muito qualificado, mas vamos em busca da vitória – ressaltou o jogador de 30 anos de idade.

– Seria uma sensação maravilhosa (garantir o acesso) porque o clube me recebeu muito bem. Como sou da Capital, perto do clube, tenho um carinho a mais. Seria um enorme prazer subir o Nacional e marcar meu nome na história do clube que estão com esse mesmo objetivo – completou.

