Atacante do Mirassol crê em surpresa contra o São Paulo Titular nas duas partidas após o retorno do Paulistão, Bruno Mota exalta pontos fortes do adversário, mas acredita que a classificação à semifinal é possível

Titular do Mirassol nas duas partidas após a retomada do Campeonato Paulista, o atacante Bruno Mota acredita que a equipe pode surpreender o São Paulo nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pelas quartas de final.

– Sem dúvidas, será um confronto muito difícil. Temos de ser inteligentes e saber jogar a partida. O time do São Paulo é muito qualificado, tem excelentes atletas e temos de estar atentos, pois a qualquer momento eles podem fazer a diferença. Mas, com certeza, estamos preparados para esse desafio – projetou o atacante.

Bruno Mota teve seu vínculo renovado com o Mirassol em maio. O novo contrato agora é válido até o meio de 2022. O atleta usou a parada causada pela pandemia do coronavírus para aprimorar a parte física e chegar 100% à fase decisiva.

– Eu me sinto muito bem. Esses dois jogos que fizemos contra o Água Santa e a Ponte Preta foram muito bons para mim e para outros meninos que estão jogando as primeiras partidas. Estamos nos entrosando e nos sentindo mais confiantes a cada jogo – afirmou.

Aos 24 anos, Bruno chegou ao Mirassol no fim de 2019, após boa passagem pelo futebol goiano. No estadual, foi o artilheiro e destaque do Goianésia. Depois, transferiu-se para o Vila Nova, clube pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Já no Mirassol, o atacante superou uma grave lesão. Em partida válida pela Copa Paulista, em 2019, chocou-se com o goleiro Tom, do São Caetano, e acabou lesionando o rim. Após três meses em recuperação, inclusive ficando por uma semana na UTI, retornou aos gramados e pôde ajudar o Mirassol a garantir a classificação para as quartas de final do Paulista após quase dez anos.

– Com certeza fizemos uma primeira fase muito boa, com excelentes jogos. Graças ao trabalho de todos, conseguimos a classificação almejada – completou.

