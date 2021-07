Atacante do Lorient é atacado em casa, tem rosto queimado por fã e passa por cirugia, diz jornal Yoane Wissa é atacante do Lorient (FRA) e recebeu a agressora em sua casa horas antes do ataque

Atacante do Lorient-Bratagne Sud (FRA), Yoane Wissa sofreu um ataque em sua casa na madrugada desta sexta-fera. De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, o atleta de 24 anos teve seu rosto queimado por uma torcedora que invadiu a propriedade de Wissa horas depois dele dar um autógrafo para ela. O jogador passará por cirurgia nesta tarde e está em observação no hospital mas sem risco de vida.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

De acordo com a polícia de Lorient, a principal suspeita teria ido a casa de Wissa na tarde desta quinta-feira, onde se apresentou como uma “mãe de família” e pediu um autógrafo do atacante para seu filho. A mesma mulher teria voltado a casa à meia-noite e jogado um líquido ainda não identificado no rosto do jogador.

E MAIS:

O estado de saúde de Yoane Wissa é considerado estável mas ele foi internado com urgência para avaliar a gravidade das lesões no rosto. O seu clube divulgou um comunicado à imprensa falando sobre o caso mas não deu muitos detalhes.

– O FC Lorient soube esta manhã que Yoane Wissa foi vítima de uma agressão em sua casa durante a noite, antes de ser hospitalizado com urgência. Yoane deve ser operado hoje. O clube, em estado de choque, quer mostrar seu apoio a Yoane e sua família e desejar ao jogador uma rápida recuperação. O FC Lorient conta com a justiça para condenar o autor deste atentado – divulgou o clube.

Na última temporada, Yoane Wissa marcou 10 gols e deu 5 assistências no Campeonato Francês, onde participou de todas as 38 rodadas e ajudou o Lorient a permanecer na primeira divisão.

E MAIS:

Veja também