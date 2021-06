Atacante do CRB Erik quer clube embalado no segundo semestre da temporada Atacante vem se destacando na equipe alagoana em 2021 e que melhorar o desempenho

Evoluindo com a camisa do CRB, o atacante do CRB, Erik, destacou o desejo de ver o grupo alagoano melhorando o rendimento em campo neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência neste ano.

– Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas partidas para crescermos na temporada. O elenco vem em um ritmo forte e melhorando seu desempenho em campo no dia a dia e nas partidas – destacou o atacante.

Segundo o atleta, sua fase tem sido especial e após a lesão que sofreu, o seu desempenho tem sido acima do esperado pelo próprio atleta.

E MAIS:

– Estou muito feliz com o que tem acontecido comigo desde que voltei a atuar após a lesão que tive. Venho me empenhando muito para continuar evoluindo.

Veja também