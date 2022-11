Atacante do Corinthians desperta interesse de clubes do exterior

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 4:00 Compartilhe

Autor de um gol e uma assistência nos dois últimos jogos, o atacante Jonathan Cafú, que está no Cuiabá, mas pertence ao Corinthians, pode deixar o Brasil no ano que vem.

De acordo com informações levantadas pela reportagem, o estafe do jogador tem conversado com representantes de alguns clubes estrangeiros que gostaram do que viram nas últimas apresentações do atleta com a camisa do Dourado. Sondagens estão sendo feitas e a expectativa é que propostas chegue após o fim do Brasileirão.

Colocado de lado na equipe sul-matogrossense durante boa parte da temporada, Cafú recuperou espaço já na reta final do Brasileirão. Após quase três meses somente figurando no banco de reservas, o atacante entrou no segundo tempo da derrota do Cuiabá, em casa, para o Goiás, no último dia 23 de outubro, e novamente no compromisso seguinte, quando o Dourado bateu o Avaí, por 1 a 0, também jogando na Arena Pantanal. Ele também foi titular nos dois compromissos mais recentes, contra Botafogo e Palmeiras.

No triunfo cuiabano sobre o Fogão, em pleno Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro, Jonathan deu o passe para o primeiro gol, marcado por André Luís. Já no empate em 1 a 1 contra o Verdão, já campeão brasileiro, em casa, foi a vez de Cafú deixar a sua marca pela primeira vez com a camisa do Cuiabá em 2022.

Jonathan Cafú tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem e já poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir do meio de 2023. O atleta não faz parte dos planos do Timão, que está alinhado com o estafe do jogador para liberá-lo caso haja uma proposta de empréstimo que seja avaliada como positiva pelo atacante. A ideia é desonerar a folha salarial e, se possível, inserir algum valor fixado para compra e, assim, a equipe alvinegra possa ter algum lucro no negócio.

Jonathan Cafú atuou somente em três partidas pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Essa temporada foi a segunda que Cafú defendeu o Cuiabá. Antes, o atleta fez parte do elenco cuiabano no ano passado, quando marcou seis gols e deu quatro assistências em 44 jogos. Na ocasião, ele também estava emprestado pelo Corinthians. Agora, a diretoria do Dourado já admite que o jogador não ficará no clube, pois dificilmente apresentará oferta financeira a ele, principalmente com o assédio europeu, difícil de cobrir.

O atacante foi contratado pelo Timão em novembro de 2020, livre após rescindir o vínculo que tinha com o Bordeaux, da França. Com a camisa corintiana, o atleta fez apenas três partidas, somente uma como titular, e atuou pouco mais de 100 minutos.

