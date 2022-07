Atacante do Chelsea pode reforçar rival na Premier League, diz jornal Jogador chegou aos Blues com status de grande reforço, mas decepcionou em Stamford Bridge

O atacante do Chelsea Hakim Ziyech pode estar dando adeus à Stamford Bridge. Segundo o jornal britânico “Mirror”, o destino do marroquino deve se manter na Premier League, visto que o Manchester United estaria interessado no jogador.

Após ser especulado no Milan, Ziyech teve seu nome ligado ao Old Trafford muito por conta da presença do técnico Erik Ten Hag, já que o treinador holandês trabalhou com o ponta marroquino no Ajax, que foi semifinalista da Uefa Champions League na temporada 2018/19.

Contudo, segundo a própria imprensa britânica, não houve uma proposta oficial do Manchester United por Ziyech até o momento, e sim uma sondagem. O jogador de 29 anos possui contrato com o Chelsea até 2025, mas dificilmente permanecerá em Londres.

Revelado pelo Heereveen, da Holanda, Ziyech ganhou notoriedade atuando pelo Ajax entre 2016 e 2020, quando foi contratado pelo Chelsea por 36 milhões de libras e chegou com o status de grande contratação, mas decepcionou nos Blues. Ao todo, soma apenas 14 gols marcados em 83 partidas pelo clube londrino, além de dez assistências.

