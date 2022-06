Atacante do Bayern cava vaga no ataque do Real Madrid Clube espanhol não entende a contratação de Gnabry como uma necessidade de mercado

Especulado no Real Madrid, o atacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique, afirmou que gostaria de conhecer o Santiago Bernabéu. Em entrevista à “GQ” ao lado de Alaba, o alemão lembra que nunca atuou no mítico estádio merengue.





– Iria diretamente ao Santiago Bernabéu (em caso de visita à Madri) e conheceria tudo no entorno. Lamentavelmente, nunca joguei lá.

No entanto, o Real Madrid não tem interesse na contratação de Gnabry, segundo informação do “Marca”. Internamente, o clube não se sensibilizou pelas palavras do alemão e acreditam que o setor está preenchido com Rodrygo e Asensio.

Até o momento, o jogador do Bayern não foi oferecido ao Real Madrid e os espanhóis não demonstraram interesse na contratação do atleta, que é importante, mas não imprescindível no clube da Bundesliga.

