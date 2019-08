Atacante Di Santo se destaca em jogo-treino e pode reforçar Atlético-MG no sábado

O argentino Franco Di Santo pode ser a novidade do Atlético-MG para o jogo contra o Bahia, no sábado, às 11 horas, no Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante participou do jogo-treino desta quarta-feira e está à disposição para fazer sua estreia.

Di Santo deve ficar como opção no banco de reservas, pois não deve ter condições de disputar os 90 minutos. O jogador foi submetido a três semanas de treinos físicos, pois sua última partida oficial foi em abril, pelo Rayo Vallecano, da Espanha.

O goleiro Victor só deve voltar ao time do Atlético-MG dia 1º de setembro, pois ainda está em busca de uma melhora na parte física, após tratar por um mês uma tendinite no joelho direito.

O elenco do Atlético-MG se reapresentou, nesta quarta-feira, após a vitória sobre La Equidad, pela Copa Sul-Americana. O time reserva venceu o jogo-treino contra o time sub-20 do clube por 6 a 0. Alerrandro (duas vezes), Otero, Martínez, Papagaio e Bruninho marcaram os gols.

Em julgamento na Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Atlético-MG multado em R$ 20 mil por causa do arremesso de objetos por parte dos torcedores no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, em 17 de julho, no Independência.