Atacante da seleção espanhola é aprovado no colégio durante a Eurocopa

O jovem atacante da seleção espanhola, Lamine Yamal, tem motivos para comemorar nesta Eurocopa. Aos 16 anos, ele recebeu a notícia de que foi aprovado nas provas escolares e avançou para o próximo ano letivo.

Para o jornal AS, da Espanha, Yamal disse que estava conciliando os treinamentos com os estudos, inclusive, trazendo algumas tarefas de casa e acompanhando as aulas online do colégio.

Durante a vitória da Espanha por 3 a 0 contra a Croácia, Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a disputar a Eurocopa. O espanhol completará 17 anos no mês de julho.

Agora que está de férias do colégio, Yamal pode dedicar suas atenções ao restante da Eurocopa. A Espanha se classificou de forma invicta em primeiro lugar do Grupo B, somando nove pontos.

A próxima partida da Espanha é contra a Geórgia pelas oitavas de final da Eurocopa. O jogo está marcado para este domingo, 30 de junho, às 16h no horário de Brasília.