Atacante critica técnico holandês após ser descartado da seleção por jogar na Arábia Saudita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2024 - 11:15 Para compartilhar:

O atacante holandês Steven Bergwijn criticou publicamente o técnico da seleção do país, Ronald Koeman, nesta sexta-feira após ser descartado para futuras convocações. O jogador de 26 anos atacou a decisão do treinador de não convocá-lo mais após sua transferência para o futebol da Arábia Saudita.

“Você não pode tratar os jogadores assim. Eu sempre considerei uma honra ser convocado para a seleção holandesa, mas, com esse técnico, eu não quero mais”, disse o atleta, em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf. “Estou farto de alguém que deliberadamente me trata assim na imprensa.”

Bergwijn se tornou alvo do treinador ao decidir se transferir do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na segunda-feira. “Ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele poderia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, eu não tomaria essa decisão”, declarou o treinador na quarta-feira.

O atacante vinha defendendo a seleção holandesa desde 2018 e esteve na equipe que jogou a Eurocopa, entre junho e julho deste ano. Na entrevista publicada nesta sexta, o jogador se disse “decepcionado” pelos comentários do técnico da seleção, principalmente por ter sido avisado publicamente sobre o fim de sua passagem pela equipe, ao menos enquanto for o treinador.

A transferência de jogadores mais jovens para o futebol saudita virou polêmica nos últimos anos em razão do nível técnico do futebol do país, abaixo do que se joga na Europa, considerada o grande foco mundial da modalidade. Nas últimas temporadas, o país árabe vem recebendo jogadores em fase final de carreira, como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. O brasileiro Neymar também passou a jogar no país no ano passado, no Al Hilal.