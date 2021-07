Atacante comenta fase goleadora pelo Atlético Catarinense: ‘Muito feliz por ter ajudado a minha equipe” Alex Bruno marcou dois gols em duas rodadas e é o artilheiro da equipe na competição.

Na última segunda-feira, o Atlético Catarinense enfrentou o Carlos Renaux pela segunda rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Em um jogo recheado de gols e marcado pelo empate entre as equipes em 3 a 3, o destaque foi para o centroavante do Tricolor catarinense, Alex Bruno, que marcou dois gols na partida e foi fundamental para o time.

– Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe marcando dois gols no jogo. Infelizmente a vitória não veio, mas conquistamos um ponto importante fora de casa contra uma boa equipe que é a do Carlos Renaux” – comentou o atacante do Atlético Catarinense.

O próximo duelo da equipe será na próxima segunda-feira, às 15h, diante do Fluminense de Joinville, no Orlando Scarpelli, casa do Atlético Catarinense.

-Será uma partida difícil e temos que usar o fator casa a nosso favor para conquistarmos a primeira vitória na competição. Estamos confiantes e focados no nosso objetivo que é conseguir o acesso para a elite do futebol catarinense – finalizou Alex Bruno.

