Atacante brasileiro encara jogo com frio de 4ºC e comemora vantagem do Gabala na Copa do Azerbaijão A equipe venceu, na última quarta-feira, o Sumhgayit por 1 a 0 fora de casa. Raphael Alemão comemorou o resultado após a partida. O duelo de volta no dia 13 deste mês

O Gabala, do atacante brasileiro Raphael Alemão, conseguiu dar um passo importante na briga para chegar na semifinal da Copa do Azerbaijão. A equipe venceu, na última quarta-feira, o Sumhgayit por 1 a 0 fora de casa. O ex-jogador do Paraná comemorou o resultado após a partida. O duelo de volta no dia 13 deste mês.

– Resultado muito importante no jogo de ida. Vamos com uma pequena vantagem para o jogo de volta em casa, mas temos que impor nosso estilo de atuar em casa também. Nada ainda está definido – disse Raphael.

+ Confira e simule a tabela do Mundial de Clubes

A vitória do Gabala foi em uma noite gelada com sensação térmica de 4ºC dentro de campo. Apesar do frio, o brasileiro nascido em Foz do Iguaçu, interior do Paraná, garante não ter sentido o clima.

+ RB Bragantino x São Paulo, Mirassol x Guarani… Saiba onde assistir aos jogos do Paulistão de quinta-feira

– Já estou acostumado. Estou há quase dois anos no país e é algo que me habituei. Temos que superar os obstáculos e buscar se sobressair – finalizou o atacante, que tem 13 jogos e quatro gols na temporada 2021/22.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais