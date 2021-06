Atacante Besedin desfalca Ucrânia pelo resto da Eurocopa

O atacante ucraniano Artem Besedin, que sofreu uma lesão na terça-feira na partida com a Suécia pelas oitavas de final da Eurocopa, não vai se recuperar a tempo e por isso está fora da partida das quartas contra a Inglaterra no sábado, em Roma, e do resto da competição caso a equipe avance, informou a Federação Ucraniana de Futebol (AUF) nesta quarta-feira.

Besedin lesionou os ligamentos do joelho esquerdo após uma entrada do sueco Marcus Danielsen, que foi expulso pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

O atacante de 25 anos foi transferido para Kiev após a partida para ser submetido a exames médicos, de acordo com a federação.

A recuperação do atacante vai durar “entre três e seis meses”, acrescentou a entidade.

