Atacante belga Jérémy Doku deixa Rennes e assina com Manchester City

O atacante belga do Rennes, Jérémy Doku, de 21 anos, se tornou nesta quinta-feira (24) a terceira contratação do Manchester City na janela do verão europeu, ao fechar com o clube inglês até 2028, anunciaram os ‘Citizens’.

“É um grande dia para mim, tanto no plano pessoal quanto profissional. O Manchester City é o melhor time de futebol do mundo”, reagiu Doku em um comunicado do clube.

O jogador comprado em 2020 ao Anderlecht por 26 milhões de euros (cerca de R$ 137,4 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa especializada, passa a fazer parte do elenco do atual campeão da Premier League e da Liga dos Campeões ocupando a vaga do argelino Riyad Mahrez, que se transferiu para o futebol da Arábia Saudita.

O City pode ter pago por Doku uma quantia próxima a 70 milhões de dólares (R$ 341 milhões).

Antes de investir no ataque, os ‘Skyblues’ se fortaleceram neste mercado com o zagueiro Josko Gvardiol e o meio-campista Mateo Kovacic, ambos croatas.

