Atacante argentino Boselli se despede do Corinthians: ‘Foi uma grande honra’

O treino do Corinthians, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, foi marcado pela despedida do atacante Mauro Boselli. O argentino, de 35 anos, cujo contrato termina dia 31, foi homenageado pelo grupo e posou para fotos. Ele ficou dois anos no clube, marcou 16 gols, em 66 jogos.

“Me sinto orgulhoso de ter vestido essa camisa. Foi uma grande honra para mim. E faço uma menção especial a torcida do Corinthians porque eles realmente são diferentes. Espero ter representado tanto dentro quanto fora de campo. A partir de hoje o Corinthians tem um torcedor a mais e desejo todo sucesso do mundo”, escreveu o atleta em suas redes sociais.

O Corinthians treinou nesta quinta-feira pela manhã visando o jogo de domingo, diante do Botafogo, às 16h, no Engenhão, no Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade foi o meio-campista Cantillo, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

O goleiro Cássio, que teve alta hospitalar na quarta-feira, continua em repouso por causa da pancada na cabeça sofrida no jogo contra o Goiás no domingo. Com isso, Walter deverá atuar no Rio. O Corinthians volta a treinar, nesta sexta-feira à tarde.

