Atacada por Sonia Abrão, Lívia Andrade estuda processar apresentadora

Lívia Andrade não está gostando da maneira como vem sendo criticada por Sonia Abrão e resolveu acionar o jurídico do SBT para analisar a possibilidade de processar a apresentadora da RedeTV!, de acordo com informações do ‘Notícias da TV’.

“Acionei o jurídico do SBT e procurei ajuda fora da emissora também como pessoa física. Quem mentir e citar o meu nome ou imagem, eu processarei”, disse Lívia ao Notícias da TV. “Eu entendo que quando você tem um amigo, você faz de tudo para defendê-lo, mas você não pode inventar mentiras para prejudicar outra pessoa. Isso é irresponsável”, complementou.

A atitude de Lívia se deu após a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, ver Sonia Abrão dizer que um integrante do Jogo dos Pontinhos teria sido expulsa do palco de Silvio Santos, dando a entender que se tratava da modelo.

“Conversei bastante com o Silvio Santos sobre tudo o que tem acontecido. Ele está ciente de que as coisas estão fora do controle. Eu estou no Jogo dos Pontinhos há dez anos e nunca fui expulsa, nunca tive problemas que me fizeram ficar fora do programa. Muita mentira tem sido contada e cansei de ouvir e ficar quieta”, disparou Lívia.