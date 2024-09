Ata: incerteza global e movimentos abruptos de câmbio pedem cautela na política monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 8:52 Para compartilhar:

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central enfatizou nesta terça-feira, 24, que a taxa de câmbio do real apresentou volatilidade entre as duas últimas reuniões do colegiado, refletindo as diversas alterações no cenário doméstico e internacional. A análise foi expressa na ata da reunião que elevou a Selic para 10,75% ao ano e o documento pontuou que “movimentos abruptos” exigem mais cautela na condução da política monetária local.

O Comitê reiterou que não há relação mecânica entre a condução da política monetária norte-americana e a determinação da taxa básica de juros doméstica, tampouco entre a taxa de câmbio e a determinação da Selic. “Como usual, o Comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna e seu impacto sobre o cenário prospectivo”, trouxe o documento.

“Reforçou-se, ademais, que um cenário de maior incerteza global e de movimentos cambiais mais abruptos exige maior cautela na condução da política monetária doméstica”, continuou.