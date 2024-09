Ata: desancoragem de expectativas é fator de desconforto para todos os membros do Copom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 9:10 Para compartilhar:

Informação que vem sendo repetida por vários porta-vozes do Banco Central recentemente, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reforçou nesta terça-feira, 24, que a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do colegiado. “A reancoragem das expectativas é um elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta ao menor custo possível em termos de atividade”, enfatizou o documento divulgado há pouco e que detalha o que levou à decisão de aumento da Selic para 10,75% ao ano.

O Comitê também avaliou que a condução da política monetária é um fator fundamental para a reancoragem das expectativas. O colegiado se comprometeu a continuar tomando decisões que salvaguardem a credibilidade e reflitam o papel fundamental das expectativas na dinâmica de inflação.

Sobre o ciclo de crédito, a avaliação da cúpula do Banco Central é a de que segue com expansão em volume e redução de taxas na maior parte das linhas, tanto nas concessões às famílias quanto às empresas. “Observa-se maior apetite ao risco na oferta de crédito, mas a leve piora na qualidade das concessões de crédito às famílias ainda não se transformou em aumento de materialização de riscos”, ponderaram os integrantes do colegiado, acrescentando que as captações no mercado de capitais seguem fortes.