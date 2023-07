Astrônomos descobrem planeta mais brilhante

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 18:33 Compartilhe

MILÃO, 11 JUL (ANSA) – As novas observações feitas através do satélite Cheops, da Agência Espacial Europeia (ESA), identificaram o planeta mais brilhante visto até agora no universo.

De acordo com os especialistas, o LTT9779 B, que orbita sua estrela hospedeira a cada 19 horas, é coberto por nuvens compostas por metais refletivos que agem como uma espécie de espelho.

Os astrônomos afirmam que esse planeta extremamente quente reflete pelo menos 80% da luz que recebe de sua estrela. Vênus, por exemplo, reflete 75% da luz solar com suas nuvens, enquanto a Terra apenas 30%.

O exoplaneta, que tem um raio 4,7 vezes maior que o da Terra, possui o tamanho de Netuno e vem sendo considerado o grande “espelho” do universo.

A alta refletividade do LTT9779 B acontece em virtude da presença de nuvens metálicas feitas principalmente de silicato, além de vários metais, como o titânio. (ANSA).

