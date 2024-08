Astronautas que deveriam fazer uma viagem de 8 dias podem ficar retidos até 2025 por problemas a nave

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 3:01 Para compartilhar:

Os dois astronautas que já estão presos no espaço há mais de 60 dias podem ter que esperar até o início de 2025 antes de poderem retornar à Terra, após uma viagem à Estação Espacial Internacional que deveria durar apenas oito dias.

A NASA também reconheceu que os astronautas, que chegaram na viagem inaugural da nave espacial Boeing Starliner, podem ter que ser resgatados pela nave rival SpaceX CrewDragon, embora a nave não esteja pronta até fevereiro.

Na quarta-feira, a NASA anunciou outro atraso no retorno de Butch Wilmore e Suni Williams durante uma entrevista coletiva, com a agência dizendo que agora está analisando mais de perto um plano alternativo utilizando a missão Crew-9 da SpaceX.

Se os testes nas próximas semanas sugerirem que fazer a viagem de volta na Starliner for muito arriscado, Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA, disse que Wilmore e Williams não teriam escolha a não ser embarcar no voo de volta da Crew-9 em fevereiro de 2025.

“Temos trabalhado com a SpaceX para garantir que eles estejam prontos para responder com a Crew-9 como uma contingência”, disse Stich.

“Precisamos decidir, provavelmente em meados de agosto, um caminho ou outro para seguir em frente e cumprir a data de lançamento da Crew-9”, acrescentou.

A missão SpaceX estava inicialmente programada para decolar em 18 de agosto, com a expectativa de que a Starliner já tivesse retornado para casa até lá, mas o voo foi adiado para 24 de setembro.

A missão Crew-9 é um voo de rotina programado para trazer quatro astronautas para substituir os membros da equipe Crew-8 a bordo da Estação Espacial Internacional.

A NASA disse que a nave Crew Dragon, que normalmente transporta de dois a quatro passageiros por vez, pode acomodar ocupantes adicionais, se necessário.

Embora a NASA esteja trabalhando ativamente com a SpaceX no plano de contingência, ela ainda não tomou uma decisão final sobre em qual ônibus espacial os dois astronautas retornarão para casa.

“Não nos comprometemos formalmente com esse caminho, mas queríamos garantir que tínhamos toda essa flexibilidade em vigor”, disse Stich.

Willmore e Williams deveriam passar apenas oito dias no espaço após o lançamento a bordo do Boeing Starliner em 6 de junho — a viagem inaugural tripulada da espaçonave.

Uma vez no espaço, a tripulação encontrou uma série de vazamentos de hélio e falhas nos propulsores preocupantes que deixaram a NASA e a Boeing lutando para encontrar uma solução.

Se a SpaceX, rival da Boeing, for escolhida para trazer os astronautas de volta para casa, isso poderá representar outro golpe embaraçoso para a gigante aeroespacial em dificuldades.