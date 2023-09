Astronauta italiano participará de missão privada para ISS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2023 - 15:33 Compartilhe

ROMA, 12 SET (ANSA) – A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou nesta terça-feira (12) que um italiano estará a bordo da missão privada Axiom-3, cujo voo para a Estação Espacial Internacional (ISS) está previsto para o início de 2024.

O coronel Walter Villadei, da Força Aérea Italiana, será o piloto da missão. A tripulação inclui os astronautas Marcus Wandt, Michael López-Alegría e Alper Gezeravci.

O lançamento está previsto para acontecer no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, com um foguete Falcon 9, da SpaceX.

O quarteto voará a bordo de uma cápsula Crew Dragon, também da empresa comandada por Elon Musk.

“Essa tripulação vai mudar o jeito de como os governos e as agências espaciais colhem os benefícios da microgravidade. A missão está destinada a inaugurar a transformação que fará das nações europeias as pioneiras do nascente espaço comercial”, disse López-Alegría, comandante da missão.

Os quatro astronautas vão trabalhar por pelo menos 14 dias na ISS.

“A ESA está a encorajar uma nova geração de exploradores espaciais que utilizam o acesso comercial ao espaço com novas ideias, conceitos e investigação”, afirmou Daniel Neuenschwander, diretor de Exploração Humana e Robótica da ESA.

(ANSA).

