Astronauta italiana será a 1ª mulher europeia à frente da ISS

ROMA, 28 MAI (ANSA) – A astronauta italiana Samantha Cristoforetti será a primeira mulher europeia a comandar a Estação Espacial Internacional (ISS), durante sua próxima missão prevista para 2022, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA) nesta sexta-feira (28).

Com isso, Cristoforetti, de 44 anos, será a quinta astronauta da ESA a assumir a ISS. Ela viajará junto com os astronautas da NASA Kjell Lindgren e Bob Hines.

Em comunicado da ESA, a italiana diz que está “honrada” por sua nomeação como comandante da estação, uma função que ela desempenhará durante a “Expedição 68”, na qual voltará à órbita da Terra no ano que vem.

“Voltar à Estação Espacial Internacional para representar a Europa é uma honra por si só”, afirmou a astronauta. “Estou honrada por ser nomeada para o cargo de comandante e espero aproveitar a experiência que ganhei no espaço e na Terra para liderar uma equipe muito competente em órbita”.

Apelidada na Itália de “AstroSam”, a astronauta voará pela segunda vez até a ISS, onde já passou 199 dias entre 2014 e 2015. Esse chegou a ser o maior período de permanência consecutiva de uma mulher fora da Terra, recorde hoje detido pela americana Christina Koch (328 dias).

Em uma mensagem publicada no perfil do Twitter do Palazzo Chigi, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, comemorou a decisão. “A primeira mulher europeia no comando da Estação Espacial Internacional é a nossa Samantha Cristoforetti. A bandeira da Itália está cada vez mais alta”, diz o texto acompanhado por uma foto da astronauta.

Para o diretor-geral, Josef Aschbacher, a nomeação é “uma fonte de inspiração para toda uma geração que está se apresentando agora para se juntar ao corpo de astronautas da ESA”. (ANSA)

