Astronauta da ISS publica foto de queimadas na Amazônia

ROMA, 26 AGO (ANSA) – O astronauta italiano Luca Parmitano publicou nesta segunda-feira (26) fotos espaciais dos incêndios na Amazônia e disse que a fumaça é “visível por milhares de quilômetros”. “A fumaça, visível por milhares de quilômetros, de dezenas e dezenas de incêndios dolosos na floresta amazônica”, escreveu Parmitano na legenda de várias fotos publicadas no Twitter, usando a hashtag “#noplanetB”, em referência ao fato do ser humano não ter outro planeta para viver senão a Terra. Parmitano integra a Agência Espacial Europeia (ESA) e está no espaço para a Missão Beyond, da Estação Espacial Internacional (ISS). (ANSA)