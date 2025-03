Astro do MMA Conor McGregor afirma querer ser presidente da Irlanda

O lutador irlandês de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor expressou, nesta sexta-feira (21), seu desejo de chegar à presidência da Irlanda, alguns dias após ter sido recebido por Donald Trump na Casa Branca.

“Irlanda, a decisão é sua e é fácil. Votem em mim como seu presidente e salvaremos juntos a Irlanda”, escreveu o ex-campeão de 36 anos em suas redes sociais.

As próximas eleições para a presidência da Irlanda, um cargo mais honorário do que executivo, serão realizadas no dia 15 de novembro.

Para concorrer, McGregor precisará obter o apoio de 20 membros do Parlamento ou de quatro autoridades municipais, o que não será fácil levando em conta sua condenação civil em novembro por um caso de estupro.

O advogado do atleta anunciou nesta sexta que apresentará um recurso contra esta condenação perante um tribunal em Dublin.

“O futuro da Irlanda é comigo como presidente”, reiterou McGregor, que na segunda-feira foi recebido pelo presidente americano por ocasião do Dia de São Patrício, padroeiro dos irlandeses.

Em coletiva de imprensa, falou mais uma vez contra a imigração ilegal, um dos seus temas de batalha por temer que a Irlanda “perca sua identidade”.

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, qualificou os comentários de McGregor como “falsos”, assegurando que não refletiam “o espírito de São Patrício nem a opinião do povo irlandês”.

Conhecido por seu temperamento agressivo e provocador, McGregor é uma das principais estrelas mundiais da Ultimate Fighting Championship (UFC), a liga de MMA mais famosa.

Em novembro de 2024, a justiça irlandesa o condenou civilmente a indenizar em 248 mil euros a uma mulher que o acusou de “estuprá-la e espancá-la brutalmente” em 2018 e cujo processo penal não foi admitido.

Nos Estados Unidos, outra mulher o acusa de tê-la agredido sexualmente em Miami em junho de 2023.

