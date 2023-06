Astro do Miami Heat, Jimmy Butler quer encerrar a carreira no Flamengo; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 12:54 Compartilhe

Vice-campeão da NBA na temporada 2022/23, o norte-americano Jimmy Butler visitou o CT Ninho do Urubu na última terça-feira (20) e afirmou que deseja encerrar sua carreira jogando pelo Flamengo.

De férias no Brasil, o astro do Miami Heat “prometeu” à torcida Rubro-Negra que, em cinco anos, estará vestindo as cores do Flamengo.

“Eu iria amar fazer isso [jogar pelo Flamengo]. Eu já falei sobre isso com alguns amigos brasileiros, que no final da carreira eu realmente quero jogar pelo Flamengo e representar esse país no basquete. Eu estou aqui para isso […] Nós formamos um grande time aqui. Você vê isso? [aponta para o escudo do Flamengo] Em breve vou vir para cá, em cinco anos vou estar aqui só que será em uma quadra de basquete”, declarou Butler, em entrevista à ‘Fla TV’.

Visita ao Flamengo

Na visita ao Ninho do Urubu, Jimmy Butler brincou de bater pênaltis, levando um gol de Gabriel Barbosa e perdendo uma cobrança contra Hugo Souza.

O astro do basquete também conheceu os demais jogadores do elenco Rubro-Negro e mostrou seu talento no basquete. Em um jogo de 2 x 2, Butler deu um toco em Gabigol, além de enterrar uma bola em cima do camisa 10.

