Astro do k-pop é multado em mais de R$ 60 mil por dirigir patinete elétrico sob efeito de álcool

O astro do k-pop Suga, membro do grupo BTS, foi multado em 15 milhões de wons (mais de R$ 63 mil na cotação atual), por um tribunal por dirigir patinete elétrico sob efeito de álcool.

Um juiz da Corte Distrital Ocidental de Seul emitiu a multa em um julgamento sumário feito na semana passada, depois que seu caso foi encaminhado à promotoria, disse um funcionário do tribunal na segunda-feira.

Em agosto, o compositor e rapper se desculpou pelo incidente, chamando-o de “comportamento descuidado e errado”, e a polícia também revogou sua licença por dirigir o patinete elétrico embriagado.

Suga caiu ao estacionar o patinete à noite, de acordo com sua gravadora Big Hit Music, que faz parte da empresa de K-pop HYBE. A gravadora também disse que ele não passou no teste de bafômetro realizado pela polícia para medir seu nível de álcool no sangue.

Desde que anunciaram uma pausa nos projetos do grupo, em junho de 2022, os membros do BTS seguiram com atividades solo antes de iniciar o serviço militar.

Suga, de 31 anos, tem se dedicado a trabalhos de serviço social para cumprir seu compromisso com o serviço militar.

*Com informações da Reuters