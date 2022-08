Astro deve decidir entre Barcelona e Chelsea nos próximos dias

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 9:53 Compartilhe

O atacante Aubameyang deverá decidir seu futuro nos próximos dias. Desejado por Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, o atleta tem pouco mais de 15 dias para voltar à Premier League ou seguir atuando no Barcelona.

De acordo com fontes próximas ao jogador ouvidas pelo “Mundo Deportivo”, o camisa 17 “é muito feliz no Barça e em Barcelona”. Apesar da chegada de Lewandowski, o centroavante estaria disposto a lutar por uma vaga na equipe.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea estará em contato com o Barcelona através de intermediários para discutir as condições para um acordo. O clube inglês ainda não oficializou uma proposta, mas uma oferta pode chegar nos próximos dias.

Nos Blues, Aubameyang sabe que deve ter um bom contrato e que será referência no ataque de Thomas Tuchel após as saídas de Lukaku e Timo Werner. Algo que Xavi não consegue prometer, principalmente após a chegada de Lewandowski.

Nessa janela de transferências, o Barcelona sonha com a chegada do meia Bernardo Silva. No entanto, o clube catalão não tem condições econômicas de bancar a contratação do atleta do Manchester City. Uma saída de Aubameyang poderia ajudar nos custos da operação.

O gabonês chegou sem custos na equipe blaugrana após rescindir contrato com o Arsenal e poderia sair da Catalunha por cerca de 25 milhões de euros (R$ 130 milhões). Esse dinheiro ajudaria a financiar a proposta por Bernardo Silva.

