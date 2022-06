Astro de ‘Jackass’ é encontrado após fugir da reabilitação

Bam Margera, astro de Jackass, foi encontrado após fugir, pela segunda vez, da clinica de reabilitação. Ele estava internado há duas semanas. De acordo com o TMZ, ele localizado nesta segunda-feira (27) em um hotel em Deerfield Beach, na Flórida, depois de ser visto pela última vez no sábado (25) à noite perto das instalações residenciais LifeSkills no sul do estado.

O veículo relata que os policiais foram acompanhados por uma equipe de intervenção em crise, incluindo a mãe e o pai de Margera. Outros membros da família ligaram para falar com ele, mas não está claro se a esposa, Nicole Boyd, estava envolvida.





Margera supostamente insistiu em ver o filho de 4 anos do casal, Phoenix Wolf, mas foi informado de que ele precisava voltar ao tratamento primeiro. Com as condições, ele “concordou voluntariamente” em seguir para o tratamento.