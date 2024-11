Astro de ‘Dawson’s Creek’, James Van Der Beek revela que está com câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 11:38 Para compartilhar:

O ator James Van Der Beek, que chamou atenção ao estrelar ‘Dawson’s Creek‘, drama adolescente dos anos 1990, revelou neste domingo, 3, que foi diagnosticado com câncer colorretal.

“Eu estava lidando com isso na minha vida privada até agora, recebendo tratamento e focando na minha saúde de maneira geral, com mais foco”, disse Van Der Beek, de 47 anos, em uma postagem no Instagram. “Eu estou bem e me sentindo forte”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James Van Der Beek (@vanderjames)

A postagem não especificou qual o tipo de câncer, mas, em uma entrevista para a revista People, ele disse que tinha câncer colorretal, que se desenvolve no tecido do cólon ou do reto. Cerca de 1 em 23 homens são diagnosticados com câncer colorretal durante suas vidas, de acordo com a American Cancer Society. Mulheres possuem um risco similar.

Van Der Beek fez o papel de Dawson Leery, o protagonista de Dawson’s Creek, série de drama que foi ao ar de 1998 a 2003 pela Warner Bros. Ainda este ano, ele estará entre os participantes de The Real Full Monty, um especial na televisão com famosos que vão se despir para aumentar a conscientização sobre a pesquisa e o diagnóstico dos cânceres de próstata, testículos e colorretal.